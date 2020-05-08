Українці в Чехії відзначили День пам’яті і примирення

75 років перемоги над нацизмом відзначила українська громада в Празі. Вінки і квіти поклали до пам’ятника вояків, які віддали своє життя за звільнення Чехословаччини.

На Ольшанському цвинтарі, де відбувся акт вшанування загиблих, згадували вояків родом з України, які у лавах 1, 2 і 4 Українських фронтів брали участь у звільненні Чехословаччини і полягли на її теренах. Був серед них і уродженець Сумщини Іван Гончаренко – командир танку, який 9 травня 1945 року у складі 1-го танкового корпусу серед перших увійшов до Праги і в бою з нацистами загинув.

Як зазначив на посол України в Чеській республіці Євген Перебийніс, «наші співвітчизники були на передовій – від самого початку до остаточної перемоги».

Участь в урочистій акції в Празі з огляду на строгі вимоги карантину, пов’язаного з епідемію COVID- 19, змогла взяти обмежена кількість членів українських громад.