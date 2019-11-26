У Чехії порушили справу проти колишніх прем’єра і генсекретаря ЦК КПЧ

У Чехії порушили кримінальну справу проти колишнього Генерального секретаря ЦК Комуністичної партії Чехословаччини Мілоша Якеша і глави уряду соціалістичної Чехословаччини Любомира Штроугала.

Колишніх провідних функціонерів комуністичного режиму звинувачують в причетності до загибелі щонайменше 9 осіб, які були вбиті при спробі перетнути кордон Чехословаччини. У справі також фігурує колишній міністр внутрішніх справ Вратіслав Вайнар.

Справу розслідує Відділ документації і розслідувань злочинів комунізму – це особливий підрозділ чеської поліції. Обвинувачення ґрунтується на тому, що у 1976 році Чехословаччина приєдналася до міжнародного пакту про громадянські і політичні права, згідно з яким громадяни повинні були мати право вільно залишати свою країну. У ЧССР, однак, діяв дозвільний порядок виїзду, за кордон пускали далеко не всіх. Прикордонникам було наказано відкривати вогонь по порушниках або цькувати на них собак.

Якеш – останній генеральний секретар ЦК КПЧ в період одноосібного правління цієї партії. Він очолював КПЧ з 1987 по 1989 рік і пішов у відставку в дні Оксамитової революції. Штроугал був прем’єром при президенті Густаве Гусаку після придушення Празької весни. Якешу зараз 97 років, Штроугалу – 95. Їх на час слідства не стали брати під варту.

Комуністичний режим, що існував в країні з 1948 по 1989 рік, визнаний в Чехії злочинним. Однак реальних вироків його колишнім функціонерам майже не виносили. Того ж Якеша раніше судили за підозрою у сприянні радянському вторгненню у 1968 році, проте виправдали за браком доказів.