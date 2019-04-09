Суд у Чехії визнав незаконною видачу російського хакера до США

Конституційний суд Чехії скасував ухвалене в березні 2018 року міністром юстиції країни рішення про видачу Сполученим Штатам обвинуваченого в хакерських атаках громадянина Росії Євгена Нікуліна. Суд задовольнив скаргу росіянина і визнав, що тодішній міністр юстиції Чехії Роберт Пелікан порушив його права.

Вердикт Конституційного суду не змінить долю Нікуліна, оскільки росіянин одразу після рішення про екстрадицію був відправлений до США, де зараз перебуває у в’язниці в очікуванні процесу. Однак суд все ж розглянув скаргу Нікуліна і задовольнив її з метою уникнути повторення таких прецедентів у майбутньому.

Ідеться про формальне порушення: Роберт Пелікан дозволив видати Нікуліна, не дочекавшись розгляду заяви російського хакера про надання притулку в Чехії. Юристи при цьому відзначають, що навіть у разі надання притулку це не стало б перешкодою для видачі Сполученим Штатам.

Американська влада звинувачує хакера у викраденні інформації інтернет-компаній LinkedIn, Dropbox та інших. Нікулін був арештований у Празі в 2016 році, після чого розпочалася суперечка про екстрадицію, видачі хакера домагалася також Росія.