У Чехії ухвалили закон для боротьби з рекордною посухою

Влада Чехії ухвалила «водяний закон» для боротьби з посухою. На такий крок влада країни пішла через небувало тривалу посуху, яка особливо гостро торкнулася центральних, північних і північно-західних регіонів країни, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Закон передбачає, що керівництво охоплених посухою районів має створити так звану «водяну поліцію», яка займатиметься організацією заходів щодо обмеження витрат води, контролем стану водогонів, використанням води з природних джерел, зокрема, із криниць.

У разі потреби керівництво окремих районів Чехії може також обмежити використання води для домашніх басейнів чи дитячих майданчиків з іграми на воді.

Як зазначив речник Міністерства землеробства Чехії Войтєх Біли, «закон передбачає встановлення стану браку води у випадках, коли найважливішим буде забезпечення водою такої інфраструктури, як шпиталі чи електростанції, а також забезпечення питною водою громадян».

За оприлюдненими даними, посухою в Чехії охоплено загалом 63 відсотки території.