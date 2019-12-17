Чехія депортувала 4 іноземців, які мешкали в будинках посольства Росії в Празі

Чеська влада депортувала чотирьох іноземців, що мешкали в будинках, якими користувалося посольство Росії в Празі, повідомили 16 грудня місцеві ЗМІ.

Поліція заявила, що четверо осіб були заарештовані минулого тижня, і як виявилося, вони не були акредитованими російськими дипломатами та проживали в країні без відповідного на це дозволу. Повідомляється, що посольство порушило закон, не повідомивши про іноземців в поліцію.

Національності затриманих не розголошують, їм заборонили в’їзд до Чехії на терміни від одного до чотирьох років.

Чеське видання Denik N раніше повідомило, що через порушення можуть оштрафувати співробітника посольства Росії Михайла Саруханова та кількох інших диппрацівників.

«Дотримання чеських законів має стосуватися всіх», – заявив 16 грудня міністр закордонних справ Чехії Томаш Петршічек.

У березні Міністерство закордонних справ Чехії викликало посла Росії в Чехії Олександра Змієвського, щоб звернути увагу на практику дипломатичної місії здавати житлові приміщення, призначені для дипломатичного персоналу, третім особам та структурам.

За даними Denik N, посольство Росії орендує чотири будинки із майже 200-ма квартирами у Чехії. У них не лише мешкають люди, а й розміщуються компанії громадян Росії та інших пострадянських країн.