У Празі тисячі людей вийшли на протест проти реформи фінансування суспільних медіа

У Празі тисячі людей взяли участь у мітингу проти запланованої урядом Чехії реформи системи фінансування суспільних мовників. Критики змін заявляють, що «нововведення можуть призвести до скорочення фінансування та посилити політичний вплив на медіа».

Акція відбулася напередодні страйку працівників суспільних мовників Чеське телебачення та Чеське радіо. Через протест робота станцій може бути частково змінена, однак вони продовжать мовлення.

Уряд на чолі з прем’єр-міністром Андрієм Бабішем, до якого входять партія ANO 2011, а також праві та ультраправі сили, раніше погодив скасування ліцензійних зборів, які нині є основним джерелом фінансування суспільного телебачення та радіо.

Влада пояснює рішення тим, що значна частина громадян не підтримує обов’язкові платежі для домогосподарств і бізнесу. Натомість фінансування мовників планують здійснювати з державного бюджету.

Опоненти реформи вважають, що така модель може поставити під загрозу незалежність суспільних медіа. Організатор протесту Мікулаш Мінар із руху Milion Chvilek заявив перед учасниками акції: «Медіа не належать політиці».

За оцінками критиків, запропоновані зміни можуть призвести до скорочення фінансування суспільних мовників приблизно на 15%.