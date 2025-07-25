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Чехія: в центрі Праги відкрилась публічна виставка, присвячена політв’язням з Росії, Білорусі та України

На панельній виставці представлені відомі та маловідомі історії семи білоруських, українських та російських політичних в’язнів
На панельній виставці представлені відомі та маловідомі історії семи білоруських, українських та російських політичних в’язнів

У Чехії в центрі Праги відкрилась публічна виставка «Політичні в’язні з Росії, Білорусі та України».

Як пише білоруська служба Радіо Свобода, виставкові стенди розташовані на березі річки Влтава, так званому Наплавці – це дуже популярне місце для пражан та туристів.

На панельній виставці представлені відомі та маловідомі історії семи білоруських, українських та російських політичних в’язнів, яких ув’язнили режими Росії та Білорусі. Деякі з них зараз на волі, інші досі перебувають у в’язницях.

Зокрема, окремі стенди присвячені:

• громадянину України, депутату Меджлісу кримських татар Наріману Джелялу, який перебував у в’язниці з вересня 2021 року, був засуджений у 2022 році до 17 років позбавлення волі за звинуваченням в участі в нападі на газопровід. Джеляла звільнили з російської в’язниці наприкінці червня 2024 року.

громадянці України Людмилі Гусейновій яку було заарештовано за її проукраїнську позицію у 2019 році, катували та звільнили у 2022 році в рамках масштабного обміну полоненими.

• громадянці України Ірині Данилович, журналістку та громадську активістку з окупованого Криму, яку засудили до 7 років позбавлення волі. Перебуваючи у в'язниці, вона оглухла на одне вухо та страждає від інших хвороб.

• громадянину Росії Арсенію Турбіну, школяру і наймолодшому політв’язню у Росії, який у 2023 році розповсюджував антивоєнні листівки. У 2024 році його засудили до п’яти років позбавлення волі у виправній колонії для неповнолітніх. Він зазнав тортур і знущань, втратив у в’язниці 17 кілограмів.

«Ми в колишній Чехословаччині мали власний досвід політичних процесів і політв’язнів. Тому ми не можемо бути байдужими до того, що відбувається в нашому сусідстві. Білорусь – наш європейський сусід. Ми не можемо бути байдужими до того, що відбувається на окупованих землях України та в самій Росії», – сказав в коментарі Радіо Свобода заступник міністра закордонних справ Чехії Ян Мар’ян, додавши, що підтримка політичних в’язнів є давньою частиною чеської зовнішньої політики.

У МЗС кажуть, що цією виставкою хочуть нагадати про випадки та долі конкретних людей, які є прикладами мужності та стійкості у важкі часи.

Виставку чеською та англійською мовами підготувало Міністерство закордонних справ Чеської Республіки у співпраці з організаціями «Людина в біді», Празьким центром громадянського суспільства та Gulag.cz. Виставка триватиме з 18 липня до 15 серпня 2025 року.

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