Чехія: в центрі Праги відкрилась публічна виставка, присвячена політв’язням з Росії, Білорусі та України

У Чехії в центрі Праги відкрилась публічна виставка «Політичні в’язні з Росії, Білорусі та України».



Як пише білоруська служба Радіо Свобода, виставкові стенди розташовані на березі річки Влтава, так званому Наплавці – це дуже популярне місце для пражан та туристів.

На панельній виставці представлені відомі та маловідомі історії семи білоруських, українських та російських політичних в’язнів, яких ув’язнили режими Росії та Білорусі. Деякі з них зараз на волі, інші досі перебувають у в’язницях.

Зокрема, окремі стенди присвячені:

• громадянину України, депутату Меджлісу кримських татар Наріману Джелялу, який перебував у в’язниці з вересня 2021 року, був засуджений у 2022 році до 17 років позбавлення волі за звинуваченням в участі в нападі на газопровід. Джеляла звільнили з російської в’язниці наприкінці червня 2024 року.

• громадянці України Людмилі Гусейновій яку було заарештовано за її проукраїнську позицію у 2019 році, катували та звільнили у 2022 році в рамках масштабного обміну полоненими.

• громадянці України Ірині Данилович, журналістку та громадську активістку з окупованого Криму, яку засудили до 7 років позбавлення волі. Перебуваючи у в'язниці, вона оглухла на одне вухо та страждає від інших хвороб.

• громадянину Росії Арсенію Турбіну, школяру і наймолодшому політв’язню у Росії, який у 2023 році розповсюджував антивоєнні листівки. У 2024 році його засудили до п’яти років позбавлення волі у виправній колонії для неповнолітніх. Він зазнав тортур і знущань, втратив у в’язниці 17 кілограмів.

«Ми в колишній Чехословаччині мали власний досвід політичних процесів і політв’язнів. Тому ми не можемо бути байдужими до того, що відбувається в нашому сусідстві. Білорусь – наш європейський сусід. Ми не можемо бути байдужими до того, що відбувається на окупованих землях України та в самій Росії», – сказав в коментарі Радіо Свобода заступник міністра закордонних справ Чехії Ян Мар’ян, додавши, що підтримка політичних в’язнів є давньою частиною чеської зовнішньої політики.

У МЗС кажуть, що цією виставкою хочуть нагадати про випадки та долі конкретних людей, які є прикладами мужності та стійкості у важкі часи.

Виставку чеською та англійською мовами підготувало Міністерство закордонних справ Чеської Республіки у співпраці з організаціями «Людина в біді», Празьким центром громадянського суспільства та Gulag.cz. Виставка триватиме з 18 липня до 15 серпня 2025 року.