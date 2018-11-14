Чемпіон світу з армрестлінгу загинув у ДТП на Рівненщині

Двоє чоловіків загинули на автодорозі «Київ-Чоп» унаслідок ДТП у Радивилівському районі на Рівненщині, повідомила поліція регіону. За даними ЗМІ, загинув кількаразовий чемпіон світу та Європи з армрестлінгу Андрій Пушкар.

У поліції заявили, що за попередньою інформацією, водій автомобіля Citroen не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіштовхнувся із вантажівкою.

Унаслідок ДТП водій Citroen потрапив до лікарні в тяжкому стані. ЗМІ повідомляють, що мова йде про іншого армрестлера – Олега Жоха. Також в аварії загинув його батько.