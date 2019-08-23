Чемпіонат світу: каноїстка Анастасія Четверікова здобула «бронзу»

Українська каноїстка Анастасія Четверікова 23 серпня здобула бронзову нагороду на чемпіонаті світу з веслування на байдарках і каное, що триває в угорському Сегеді.

Вона здобула нагороду на дистанції 500 метрів у змаганнях каное-одиночок. Українка подолала дистанцію за 2:03.83, передає кореспондент Радіо Свобода.

«Це моя перша нагорода на дорослому чемпіонаті світу. І «бронза», я вважаю, що це непогано, тим більше, що 500 метрів – це неолімпійська дистанція. Зараз вся увага приділяється 200 метрам у одиночці та 500 метрів у «двійці», де буде боротьба за ліцензії на Олімпійські ігри – 2020 року. Взагалі можна було, звичайно, краще і поборотися за «золото»! Тренер Юрій Чебан сказав, з цього чемпіонату видавити свій максимум, тому однією нагородою я не заспокоюся», – сказала Анастасія Четверікова.

Попереду у бронзової призерки чемпіонату світу ще три дистанції, з них два види – олімпійські. У каное-двійці на дистанції 500 метрів вона боротиметься у тандемі з Людмилою Лузан.

«У двійці працюється зараз дуже круто. Ми розуміємо одна одну з пів слова, працюємо, і лише настроюємося на перемогу. Мені здається, зараз 500 метрів дуже легко проходять. Тобто ми долаємо 250 метрів і ще відчуваємо сили, що можемо «дожати». Це олімпійська дисципліна, тому для нас дуже важливо з цього чемпіонату привезти ліцензію. Якщо на ІІ Європейських іграх була не наша погода, тому що ми – обидві «праворульові», то зараз готові боротися у будь-яку погоду, тому що хочемо перемогти», – каже Анастасія Четверікова.

Загалом на світовій першості збірна України вже виборола три нагороди, крім Анастасії Четверікової, у кошик «синьо-жовтих» додали медалі ще й параканоїсти: «золото» – у Миколи Федоренка і «бронза» – у Наталі Лагутенко. Змагання триватимуть до 25 серпня.