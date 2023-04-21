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У Чернігівському районі 2 рівень небезпеки через підтоплення – ДСНС

Повінь через підйом рівня води у Дніпрі. Київ, 17 квітня 2023 року

З 21 по 24 квітня на Верхньому Дніпрі будуть утримуватися високі рівні води з тенденцією зниження на 1-10 сантиметрів за добу, прогнозує Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«Зберігатиметься затоплення заплави, порушення транспортного сполучення, часткове затоплення окремих населених пунктів в ряді прирічкових сіл у Чернігівському районі Чернігівської області (ІІ рівень небезпеки – помаранчевий)», – йдеться в повідомленні.

При цьому в Києві та Київській області в цей же період триватиме затоплення заплав та прируслових ділянок.

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«21-24 квітня на ріці Дніпро у Києві, Вишгородському, Броварському та Бориспільському районах Київської області утримуватиметься затоплення заплавних територій та часткове затоплення прируслових ділянок у ряді прирічкових населених пунктів (І рівень небезпеки – жовтий)», – заявляє служба.

На початку квітня в Україні через інтенсивні опади та підняття рівнів води у річках розпочалися підтоплення. Станом на 18 квітня в п’яти областях України через паводок було підтоплено понад 21 тисячу гектарів сільськогосподарських угідь.

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Рясні опади та підняття рівня води в Дніпрі спровокували підтоплення у прибережних районах Києва. Цьогоріч рівень води на 0,5-1 метр перевищує минулорічний, і станом на 17 квітня рівень води у Дніпрі оцінювався як близький до критичного.

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