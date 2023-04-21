У Чернігівському районі 2 рівень небезпеки через підтоплення – ДСНС

З 21 по 24 квітня на Верхньому Дніпрі будуть утримуватися високі рівні води з тенденцією зниження на 1-10 сантиметрів за добу, прогнозує Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«Зберігатиметься затоплення заплави, порушення транспортного сполучення, часткове затоплення окремих населених пунктів в ряді прирічкових сіл у Чернігівському районі Чернігівської області (ІІ рівень небезпеки – помаранчевий)», – йдеться в повідомленні.

При цьому в Києві та Київській області в цей же період триватиме затоплення заплав та прируслових ділянок.

Читайте також: Нічні атаки військ РФ: пожежу на Вінниччині ліквідували, на Полтавщині ще гасять

«21-24 квітня на ріці Дніпро у Києві, Вишгородському, Броварському та Бориспільському районах Київської області утримуватиметься затоплення заплавних територій та часткове затоплення прируслових ділянок у ряді прирічкових населених пунктів (І рівень небезпеки – жовтий)», – заявляє служба.

На початку квітня в Україні через інтенсивні опади та підняття рівнів води у річках розпочалися підтоплення. Станом на 18 квітня в п’яти областях України через паводок було підтоплено понад 21 тисячу гектарів сільськогосподарських угідь.