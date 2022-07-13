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Зеленський змінив голову Чернівецької ОВА

На початку червня СБУ заявила про викриття заступника голови Чернівецької ОВА на розкраданні гуманітарної допомоги

Президент України Володимир Зеленський призначив Руслана Запаранюка головою Чернівецької обласної державної адміністрації замість Сергія Осачука.

Відповідні укази оприлюднені на сайті Офісу президента.

За словами Зеленського, в умовах воєнного стану пріоритетом для держави є злагоджена робота митниці, що не перешкоджає руху гуманітарних вантажів, облаштування пунктів пропуску на кордоні, надання соціальних послуг тимчасово переміщеним особам, які були вимушені виїхати з регіонів України, де ведуться бойові дії, тощо.

Руслан Запаранюк народився 1974 року в с. Нижні Станівці Чернівецької області. Працював на різних посадах у фінансовому секторі Чернівецької області. Із липня 2014 року до цього часу – начальник філії Чернівецького обласного управління АТ «Державний ощадний банк України».

1 червня Служба безпеки України заявила про викриття заступника голови Чернівецької ОВА на розкраданні гуманітарної допомоги. За даними відомства, посадовець сприяв використанню у комерційних цілях автомобілів швидкої медичної допомоги, які передали в Україну з Італії як гуманітарну підтримку.

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