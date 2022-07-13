Зеленський змінив голову Чернівецької ОВА

Президент України Володимир Зеленський призначив Руслана Запаранюка головою Чернівецької обласної державної адміністрації замість Сергія Осачука.



Відповідні укази оприлюднені на сайті Офісу президента.

За словами Зеленського, в умовах воєнного стану пріоритетом для держави є злагоджена робота митниці, що не перешкоджає руху гуманітарних вантажів, облаштування пунктів пропуску на кордоні, надання соціальних послуг тимчасово переміщеним особам, які були вимушені виїхати з регіонів України, де ведуться бойові дії, тощо.



Руслан Запаранюк народився 1974 року в с. Нижні Станівці Чернівецької області. Працював на різних посадах у фінансовому секторі Чернівецької області. Із липня 2014 року до цього часу – начальник філії Чернівецького обласного управління АТ «Державний ощадний банк України».

1 червня Служба безпеки України заявила про викриття заступника голови Чернівецької ОВА на розкраданні гуманітарної допомоги. За даними відомства, посадовець сприяв використанню у комерційних цілях автомобілів швидкої медичної допомоги, які передали в Україну з Італії як гуманітарну підтримку.