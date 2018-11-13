Два гірники на Львівщині оголосили безстрокове голодування

Двоє гірників державного підприємства «Львіввугілля» із шахт «Межирічанська» і «Степова» Василь Лесняк і Василь Семканич оголосили ввечері 12 листопада безстрокове голодування. Шахтарі п’ють лише воду, відмовились від їжі на знак протесту через невчасну виплату гірникам ДП «Львіввугілля» зарплати за вересень і жовтень.

«Усі голови профспілок вчора зібралися, і ми ввечері, як голови незалежних профспілок гірників України шахт «Межирічанська» і «Степова», вирішили розпочати безстрокове голодування. Ми не припинимо акцію, допоки за жовтень нам теж не виплатять зароблені нами гроші. Як тільки розпочали протест, вже сьогодні двічі на картку гірникам перекинули 7% і 9% від зарплати за вересень», – розповів Радіо Свобода Василь Семканич.

За вересень шахтарям не виплатили понад 20% зарплати, за жовтень ще не було виплат, хоча мали б бути, заявили гірники. Також вони наголошують, що на модернізацію шахт не виділяють гроші.

Гірники протестують у приміщенні ДП «Львіввугілля» у Червонограді на Львівщині.

13 листопада відбувається засідання Ради голів Регіонального об’єднання незалежних профспілок гірників України Червонограда, де мовилось про ситуацію на шахтах. Також представники профспілок звернулися до посадовців усіх рівнів з вимогою виплатити заборгованість із зарплати, скасувати наказ Міненерговугілля про реорганізацію ДП «Львіввугілля», яке уряд має намір включити до складу Національної вугільної компанії.

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