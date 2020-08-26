В Україні завершили знімати фільм «Червоний. Без лінії фронту» – Держкіно

В Україні завершили знімати фільм «Червоний. Без лінії фронту» за книгою письменника Андрія Кокотюхи, повідомило Державне агентство з питань кіно.

Стрічка Зази Буадзе та Тараса Ткаченка отримала державну фінансову підтримку в розмірі 21,7 мільйона гривень при загальній вартості виробництва у 43,5 мільйона гривень.

Режисерами-постановниками фільму є Заза Буадзе та Тарас Ткаченко, автором сценарію – Андрій Кокотюха, оператором-постановником – Олександр Земляний.

«30-ті роки ХХ століття. Західна Україна перебуває під владою Польської республіки. Данило Червоний – звичайний студент. Разом із друзями, українськими студентами, він захоплений ідеєю створення Української незалежної держави. Потрапивши під вплив радикалів, четверо друзів вступають у збройне протистояння з польською владою. Однак, коли польська таємна поліція виходить на їхній слід, хлопці опиняються перед вибором, який назавжди змінює звичайне життя й розводить їх по різні сторони барикад», – розповідають у Держкіно.

У кінотеатральному прокаті стрічка з’явиться вже у жовтні 2020 року. Вона є приквелом до фільму «Червоний» 2017 року.