Товариство Червоного Хреста передало Україні допомоги на 137 млн грн у січні-вересні 2018

Товариство Червоного Хреста України у січні-вересні 2018 року передало Україні допомоги на 137 706 500 гривень. Про це організація повідомила у відповідь на запит Радіо Свобода.

У Товаристві Червоного Хреста України зазначили, що «наразі відбувається процес збору фінансової звітності з регіонів і підбиття загальної інформації щодо діяльності у 2018 році».

Водночас в організації повідомили, що одним із важливих її пріоритетів є сприяння державі в допомозі та підтримці найбільш незахищених верств населення. У 2018 році реалізували близько 20 спрямованих на це програм та благодійних проектів.

Український Червоний Хрест існує з 1918 року. Товариство називає своєю основною метою захист життя людини, попередження та полегшення людських страждань під час збройних конфліктів, стихійного лиха, катастроф та аварій, надання допомоги медичній службі збройних сил і органам охорони здоров’я, сприяння органам державної влади України у їхній діяльності в гуманітарній сфері.

Разом із Товариством Червоного Хреста в Україні працюють Міжнародний Комітет Червоного Хреста, Міжнародна Федерація Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, а також партнерські національні товариства.