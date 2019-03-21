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21 Березень 2019, Київ 13:49
Новини | Політика

Лише 12% українців вірять у чесність виборів – Gallup

Центральна виборча комісія є головним в Україні органом, відповідальним за організацію та проведення виборів

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Найвищий у світі рівень недовіри українців до влади поширюється і на органи, відповідальні за організацію та проведення виборів, повідомляє всесвітньовідома аналітично-консультативна фірма Gallup.

За даними фахівців, лише 12% опитаних в Україні в 2018 році сказали, що вони впевнені в чесності виборів. Це значний спад порівняно з даними 2014 року, коли виборчій системі в Україні довіряли 26%.

Аналітики також відзначають, що громадяни України мають найнижчий у світі рівень довіри до влади у своїй державі.

Громадяни України мають найнижчий у світі рівень довіри до влади у своїй державі, повідомляє перед виборами 31 березня всесвітньовідома аналітично-консультативна фірма Gallup
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Українці є світовими лідерами за рівнем недовіри владі – Gallup

31 березня в Україні відбудуться президентські вибори. Згідно із соціологічними опитуваннями, жодний із 39 кандидатів на посаду не набере в першому турі понад 50% голосів виборців. За потреби другий тур виборів відбудеться 21 квітня.

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