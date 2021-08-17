Принаймні два міста в Чехії піднімуть 24 серпня українські прапори

Принаймні два міста Чехії вирішили підняти над своїми ратушами прапори України на український День Незалежності 24 серпня, повідомив 16 серпня посол України в Празі Євген Перебийніс.

Зокрема, таке рішення ухвалила того дня міська рада міста Пардубиці; посол навів текст цього рішення в фейсбуці.

«Як сказано у постанові, це буде зроблено з нагоди 30-ї річниці Незалежності України, на знак підтримки українського народу, який утверджує у своїй країні демократичні цінності, а також протистоїть окупації Росією частини території своєї держави», – додав він.

Пізніше в коментарях додали, що в Пардубицях таких прапорів буде два: окремо його вирішив підняти над своєю будівлею крайовий уряд Пардубицького краю Чехії.

Крім того, додав пізніше 16 серпня Перебийніс, схоже рішення підняти 24 серпня прапор України ухвалила й рада міста Брно над своєю Новою ратушею – одноголосно й без обговорення.

Як мовиться в оприлюдненому послом рішенні міськради, його ухвалили у відповідь на прохання громадського об’єднання «Українська ініціатива Південної Моравії». Брно є центром Південноморавського краю Чехії.

Не виключено, що наступними днями до ініціативи піднімати прапори України 24 серпня можуть приєднатися й інші міста й адміністративні одиниці Чехії.

А в столиці Празі наразі вже працює виставка «Україна – 30 років свободи», яку підготувало посольство України у співпраці з мерією Праги й інформаційним агентством «Укрінформ», нагадав посол в окремому дописі. Виставка працює з 13 до 30 серпня в самому центрі чеської столиці, за адресою Na Příkopě 6.