Шостий день без їжі: закарпатець продовжує голодування в Чехії

У Чехії, в місті Добржіші, під стінами заводу Bobcat оголосив голодування закарпатець Ярослав Чепа.

Поблизу автобусної зупинки чоловік встановив плакат і два прапори – Чехії та України. Вже майже тиждень, за його словами, він сидить на стільці і споживає лише воду на знак протесту проти шахраїв, які не виплачують обіцяні за роботу гроші українським заробітчанам.

«Цією акцією протесту я хочу привернути увагу до того, що це дуже велика проблема – не тільки тут, у Чехії, але й загалом у Європі, де працюють наші громадяни і їх обманюють. Вони їдуть за майбутнім, заробити коштів для своєї сім’ї, а врешті – вони не отримують коштів за свою роботу», – розповів Радіо Свобода Ярослав Чепа, який став засновником громадської організації «Сizinec není otrok» («Іноземець не раб»).

Кілька місяців тому до громадської організації, яку очолює Ярослав, звернулись кілька українців, які, повернувшись із заробітків до України, недоотримали частину зарплатні. За словами Чепи, протягом цього часу організація кілька разів зверталась і до підприємства, де працювали ці люди, і до так званої «агентурної компанії-посередника», яка займається працевлаштуванням і розрахунком із заробітчанами. Але, не отримавши задовільної відповіді, Ярослав вирішив оголосити голодування.

«Я не хочу нічого нікому тут доказувати. Я буду голодувати до тих пір, поки людям не виплатять їхні чесно зароблені гроші», – заявив Ярослав Чепа.

Після того, як чоловік виклав на своїй сторінці у фейсбуці відео із оголошенням про протест, до нього почали звертатися ще більше людей, які опинилися у схожій ситуації. Нині, за словами Ярослава, лише за його обліком борг перед українськими заробітчанами сягає близько 400 тисяч чеських крон (нині це понад 450 тисяч гривень).

Радіо Свобода зв’язалося із компанією-посередником, яка начебто винна гроші українським заробітчанам. Телефоном її представник Міхал Гаєк розповів, що затримка у виплатах сталася через те, що завод Bobcat вчасно не надіслав гроші.

«Це сталося через те, що Bobcat не заплатив вчасно. А коли вони надіслали мені рахунок у жовтні – у мене заблокувався мій банківський рахунок. Потім настав коронавірус і два місяці неможливо було нічого зробити. Я не міг заробляти і, відповідно, не міг виконувати свої обов’язки перед працівниками. 10 травня, коли вже все знову повернулося до нормального стану, я надіслав до візових центрів повідомлення, коли люди мають отримати свої зарплати. Але ситуацію все одно повернули проти мене», – розповів телефоном Міхал Гаєк.

У компанії-посередника пообіцяли, що частину грошей люди отримають вже 29 червня. Решту – до кінця липня.

Тим часом Ярослав Чепа планує продовжувати голодування доти, доки людям не повернуть всі кошти.