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У Китаї понад 150 тисяч людей евакуювали зі шляху міграції диких слонів

CHINA -- This handout aerial picture taken on July 16, 2021 and released by the Yunnan Forest Brigade shows a migrating herd of wild Asian elephants in southwest China's Yunnan province. - The group left its home range far south near the Thai border some

У Китаї через міграцію диких слонів евакуювали понад 150 тисяч людей, влада виплатила мільйони юань для відшкодування завданої шкоди. Про це повідомляє агентство Reuters.

Чотирнадцять слонів рухаються на південь у провінцію Юньнань, де їхнє місце проживання охороняється державою.

У Службі захисту дикої природи розповіли журналістам, що слони перетнули річку Юань і повернули на південь у бік заповідника.

Під час міграції слонів постійно супроводжували як природоохоронці так і представники екстрених служб. Щоб допомогти їм обрати правильний маршрут використовували електричні загорожі, наживку та прокладали штучні дороги.

Загалом було задіяно близько 25 тисяч поліцейських та 1500 машин екстренної допомоги.

Завдяки зусиллям держави популяція диких слонів в національному заповіднику Сишуанбаньна з 1978 року збільшилася вдвічі. На них заборонено полювати.

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