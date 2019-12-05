«Єдинороса» із Севастополя відпустили після бесіди – СБУ

У Службі безпеки України повідомили, що процесуального затримання члена партії «Единая Россия» з анексованого Севастополя Ігоря Кучерявого на адмінкордоні анексованого Криму з Херсонщиною не було. Тому після бесіди його відпустили. Про це проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії 5 грудня повідомила речниця СБУ Олена Гітлянська.

«Ми його затримали, привезли на співбесіду, поспілкувалися і відпустили. Процесуально ми його не затримували. Після того, як слідчий ухвалить рішення, висувати людині підозру чи не висувати, будуть направлені матеріали в суд, і вже суд ухвалить рішення», – пояснила Гітлянська.

За її словами, Кучерявий може пересуватися територією України, але «він співпрацює і нікуди не втікає».

4 грудня стало відомо про затримання співробітниками СБУ на адміністративному кордоні між Кримом і Херсонщиною, на пункті пропуску «Каланчак», члена партії «Единая Россия» Ігоря Кучерявого. У СБУ повідомили, що чоловік прямував на материкову Україну за українським паспортом.

За даними українського відомства, в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України, вирішується питання про повідомлення Кучерявому про підозру. Тривають слідчі дії.

Глава комітету Держдуми Росії з міжнародних справ Леонід Слуцький назвав затримання Кучерявого політично мотивованим.

Ігор Кучерявий є секретарем відділення партії «Единая Россия», входить до складу політради регіонального відділення партії «Единая Россия» в анексованому Севастополі.