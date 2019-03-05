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05 Березень 2019, Київ 14:34
Новини | Міжнародні

ЗМІ: члена делегації Росії не пустили до Чехії як «небажану особу»

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Одного з членів російської урядової делегації на чолі з міністром промисловості Росії Денисом Мантуровим не пустили до Чехії, повідомляє чеське видання Deník N.

За повідомленням, громадянин Росії, який входив до складу делегації, був затриманий в аеропорту Праги і після перевірки відправлений назад в Москву – з міркувань безпеки. Ім’я члена делегації не називається.

Deník N із посиланням на свої джерела в чеських дипломатичних структурах і спецслужбах повідомляє, що затриманий був у списку «небажаних осіб», яким заборонений в’їзд до Чехії.

Причетність цієї людини до російської розвідки чеським спецслужбам підтвердили також колеги з кількох західних країн, пише видання.

МЗС Чехії офіційно не коментує те, що сталося. Водночас прес-секретар посольства Росії в Чехії Микола Брякін заявив, що відмова у в’їзді в Чехію співробітнику МЗС Росії, є проявом недружніх дій і не залишиться без відповіді. Про це представник посольства заявив російському державному агентству ТАСС.

Російська делегація прибула до Праги на триденні переговори з економічних питань з колегами з чеського Міністерства промисловості і торгівлі.

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