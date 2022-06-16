Через учорашній вибух у Чорнобаївці дві людини загинули і п’ятеро зазнали поранень – ОГП

В Офісі генерального прокурора повідомили, що в результаті вибуху 15 червня у селі Чорнобаївка Херсонської області загинули двоє людей, ще п’ятеро зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

«Наразі у кримінальному провадженні проводяться невідкладні слідчі дії, спрямовані на швидке, повне і неупереджене дослідження обставин кримінального правопорушення», – йдеться в повідомленні.

В ОГП зазначили, що за фактом відкрите кримінальне провадження про порушення законів та звичаїв війни.

Про вибух у Чорнобаївці, поблизу ринку, учора повідомив депутат Херсонської облради, радник голови ОВА Сергій Хлань. За його словами, такими діями російські військові «намагаються збити високий бойовий дух жителів Херсонщини».

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Чорнобаївка нині перебуває під російською окупацією. У селі розташований аеродром, а поруч – аеропорт «Херсон». З різних джерел, в тому числі офіційних, були повідомлення про близько 20 ударів по цьому плацдарму з боку ЗСУ і знищення там російської військової техніки.