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03 Листопад 2018, Київ 18:37
Новини | Події

У Чорнобильській зоні затримали трьох громадян Фінляндії – поліція

Вік затриманих – від 22 до 24 років

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У Чорнобильській зоні поблизу села Бички затримані троє громадян Фінляндії, повідомила поліція Київської області 2 листопада.

«Під час патрулювання зони відчуження Чорнобильської АЕС поблизу відселеного села Бички було виявлено трьох 22, 23 та 24-річних громадян Фінляндської Республіки, які незаконно проникли на територію поза контрольно-пропускними пунктами на автомобілі Тойота з метою екстремального туризму і були затримані працівниками поліції», – заявили в поліція.

У відомстві зазначили, що склали адміністративні протоколи за статтею 46-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення). Їм загрожує штраф від 20 до 30 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (від 340 до 510 гривень).

Правоохоронці заявили, що загалом з початку року поліція зони ЧАЕС подала 16 звернень до Державної міграційної служби щодо скорочення терміну перебування іноземних громадян на території України.

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