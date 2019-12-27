У Чорногорії затримали 14 опозиційних депутатів

Чорногорська поліція вночі 27 грудня затримала 14 депутатів від опозиційного Демократичного фронту, які прагнули не допустити голосування за закон про свободу релігії.

Інцидент стався о 2:30 за місцевим часом, коли депутати від владної коаліції відкинули всі зміни до закону запропоновані опозицією.

Дебати щодо закону тривали в напруженій ситуації. Поліція в четвер вранці заблокувала будинок парламенту й кілька центральних вулиць. Прихильники опозиції, очолювані священиками Сербської православної церкви (СПЦ), увпродовж дня протестували й блокували шляхи й мости в Подгґориці та ще кількох містах.

Премʼєр-міністр Душко Маркович на вимогу опозиції зустрівся з митрополитом Амфілохієм, головою СПЦ в країні, й запевнив його, що новий закон не спрямований проти церкви.

Патріарх СПЦ Іриней перед тим прийняв лідерів чорногорської опозиції й надав їм благословіння на всі види протесту.

Новий закон, який ухвалили після затримання опозиціонерів, передбачає що майно, яке не було власністю церков до 1918 року, стає державною власністю. Опозиція та ієрархія СПЦ вважають, що держава таким чином прагне відняти всі церкви й монастирі й згодом передати їх Чорногорській православній церкві, яку сербська не визнає.

Кількасот пікетувальників уранці 27 грудня призупинили протест неподалік будинку парламенту й зібралися в центральному храмі в Подґориці.

Європейський союз розглядає питання про членство Чорногорії в цьому об’єднанні. У 2017 році ця балканська країна вступила до НАТО.

Прозахідний президент Чорногорії Міло Джуканович звинуватив Сербську православну церкву в просуванні просербської політики в країні та прагненні підірвати її державність.

Сербська православна церква є провідною релігійною організацією в Чорногорії, країні, більшу частину з 620 тисяч населення якої складають православні християни. Чорногорія відокремилася від своєї сусідки Сербії понад 10 років тому.