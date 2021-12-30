В’їхати в Чорногорію тільки з негативним ПЛР-тестом з 2 січня не можна – посольство

Через погіршення епідеміологічної ситуації з 2 січня 2022 року набирають чинності оновлені умови в’їзду в Чорногорію, повідомило українське посольство в цій країні.

Відтепер вʼїзд дозволяється за умови наявності одного з двох документів: підтвердження проведення повної вакцинації, за умови, що друга доза вакцини зроблена не пізніше шести місяців до вʼізду: підтвердження перенесеної хвороби COVID-19 (позитивний ПЛР або експрес-тест на антиген, який має бути не менше 10 днів і не більше 180 днів). В обох випадках додатково необхідно мати або негативний ПЛР-тест не старше 72 годин, або експрес-тест на антиген не старше 48 годин», – йдеться в повідомленні.

Дипломати зауважують: це означає, що в’їхати в Чорногорію тільки з негативним тестом більше не можна.

Нові умови вʼїзду діятимуть до 12 січня.