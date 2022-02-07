Парламент Чорногорії відправив у відставку свого спікера

Парламент Чорногорії відправив у відставку спікера Алексу Бечича, який вступив на посаду після виборів у серпні 2020 року. За його звільнення проголосували 43 з 81 депутата.

Минулого тижня депутати висловили вотум недовіри уряду Здравка Кривокапича. Звільненням спікера парламенту остаточно розвалилася правляча коаліція, яка мала сильну підтримку Белграда й, зокрема, Сербської православної церкви.

Як передає кореспондент Радіо Свобода, новий уряд, ймовірно, сформують кілька малих проєвропейських партій за підтримки опозиційної Демократичної партії соціалістів (ДПС), яку очолює президент Чорногорії Міло Джуканович. Глава чорногорської держави заявив про готовність підтримати владу меншості, без участі в ній.

Лідери просербських і проросійських сил закликали своїх прихильників розпочати протести проти перерозподілу політичних сил у парламенті. Вони стверджують, що депутати, які вийшли з коаліції, зрадили волю виборців й погрожують їм наслідками.

На думку оглядачів, для подолання політичної кризи в Чорногорії є два варіанти: формування влади меншості за підтримки ДПС або дочасні парламентські вибори. Досі владна коаліція мала 41 депутатське місце, опозиція – 40.