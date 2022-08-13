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У Чорногорії оголосили триденну жалобу за вбитими внаслідок масової стрілянини

Директор поліції Зоран Брданін сказав, що досі не ясно, що стало мотивом нападу

Уряд Чорногорії оголосив триденну національну жалобу за жертвами масової стрілянини в місті Цетинє, внаслідок якої 12 серпня загинули 11 людей, включно з нападником.

Триденну загальнонаціональну жалобу, яка триватиме до 15 серпня, оголосили 13 серпня, коли з’явилися нові подробиці стрілянини.

Серед загиблих – двоє дітей. Шестеро людей були поранені. Троє з них мають тяжкі травми.

Директор поліції Зоран Брданін сказав, що досі не ясно, що стало мотивом нападу. За даними поліції, 34-річний чоловік з Цетинє, ідентифікований лише за ініціалами В.Б., із мисливської рушниці спочатку вистрілив у сім’ю, яка орендувала в нього житло. Потім, як кажуть правоохоронці, чоловік вийшов на вулицю і почав навмання стріляти в перехожих.

Під час стрілянини був тяжко поранений один поліцейський, повідомив Брданін.

У заяві поліції йдеться про те, що правоохоронці, які прибули на місце події, потрапили під вогонь нападника і у відповідь вистрілили в нього щонайменше 20 разів та серйозно поранили його. «Ще розслідується, чи він помер в результаті серйозних поранень (поліцейськими) чи в результаті пострілу місцевого жителя», – йдеться в заяві.

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