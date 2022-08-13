У Чорногорії оголосили триденну жалобу за вбитими внаслідок масової стрілянини

Уряд Чорногорії оголосив триденну національну жалобу за жертвами масової стрілянини в місті Цетинє, внаслідок якої 12 серпня загинули 11 людей, включно з нападником.

Триденну загальнонаціональну жалобу, яка триватиме до 15 серпня, оголосили 13 серпня, коли з’явилися нові подробиці стрілянини.

Серед загиблих – двоє дітей. Шестеро людей були поранені. Троє з них мають тяжкі травми.

Директор поліції Зоран Брданін сказав, що досі не ясно, що стало мотивом нападу. За даними поліції, 34-річний чоловік з Цетинє, ідентифікований лише за ініціалами В.Б., із мисливської рушниці спочатку вистрілив у сім’ю, яка орендувала в нього житло. Потім, як кажуть правоохоронці, чоловік вийшов на вулицю і почав навмання стріляти в перехожих.

Під час стрілянини був тяжко поранений один поліцейський, повідомив Брданін.

У заяві поліції йдеться про те, що правоохоронці, які прибули на місце події, потрапили під вогонь нападника і у відповідь вистрілили в нього щонайменше 20 разів та серйозно поранили його. «Ще розслідується, чи він помер в результаті серйозних поранень (поліцейськими) чи в результаті пострілу місцевого жителя», – йдеться в заяві.