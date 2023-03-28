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Президент Чорногорії критикує ЄС через поширення впливу РФ на Балканах

«Росія просто зайшла у відкритий простір, залишений Європейським Союзом», – Міло Джуканович про позицію ЄС щодо Балкан. Фото ілюстративне

Прозахідний президент Чорногорії розкритикував Європейський Союз за те, що він нібито дозволив Росії поширювати свій вплив на Західних Балканах, заявивши, що нестабільний регіон став «платформою» для політики проти ЄС через «недбалість» блоку. Про це в коментарі Associated Press заявив президент Чорногорії Міло Джуканович.

«Росія просто зайшла у відкритий простір, залишений Європейським Союзом», – сказав Джуканович про позицію ЄС щодо Балкан.

Міло Джуканович готується до другого туру виборів 2 квітня з новачком у політиці, який має підтримку уряду Чорногорії, до якого входять партії, які прагнуть тісніших відносин із Сербією та Росією.

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