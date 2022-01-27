Байден планує вперше висунути чорношкіру жінку на посаду судді Верховного суду

Білий дім заявив, що президент США Джо Байден дотримається передвиборчої обіцянки і висуне кандидатуру першої чорношкірої жінки на посаду судді Верховного суду.

Суддя Верховного суду США Стівен Брейєр планує піти у відставку у червні, заявили законодавці 26 січня, надавши Байдену першу можливість доформувати склад головного суду країни.

Вихід на пенсію 83-річного Брейєра, який працював з 1994 року, не змінить ідеологічний баланс суду. Однак Байден зможе призначити набагато молодшого юриста, який міг би займати довічну посаду протягом десятиліть.

Колишній президент Дональд Трамп, республіканець, зміг призначити трьох суддів за чотири роки свого перебування на посаді, що дало суду сильну консервативну більшість у співвідношенні 6-3.

Ані Білий дім, ані Верховний суд не підтвердили вихід на пенсію Брейєра, але офіційне оголошення очікується 27 січня.

Демократи мають провести свого кандидата через Сенат, орган, який затверджує суддів, до виборів до Конгресу 8 листопада. Демократи нині мають незначну більшість у Сенаті і можуть втратити її на майбутніх виборах.

Консервативний суддя Кларенс Томас – єдиний темношкірий суддя в суді і лише другий за всю історію США.