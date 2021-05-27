Крістіян Шмідт - новий представник міжнародного співтовариства в Боснії і Герцеговині

Подав у відставку Валентин Інцко, високий представник міжнародного співтовариства в Боснії і Герцеговині (БіГ). Рада в справах запровадження миру в БіГ на цю посаду призначила німецького дипломата Крістіяна Шмідта, повідомляє коресподент Радіо Свобода. Шмідт має вступити на посаду 1 серпня. Посольство Російської Федерації в Сараєві виступило проти призначення Шмідта.

Австрієць Інцко обіймав посаду з 2009 року. Його відставки часто вимагали лідери боснійських сербів, оскільки він енергійно виступав за збереження єдиної Боснії і Герцеговини й за ширші повноваження центральних органів влади. Парламент боснійських сербів в березні ухвалив резолюцію, якою вимагається скасувати посаду високого представника.

Згідно з документами Організації Обʼєднаних Націй, що стосуються БіГ, високий представник «наглядає й координує реалізацію цивільних аспектів Дейтонських угод», якими в листопаді 1995 року покладений кінець війні в Боснії і Герцеговині. Угоду підписали тодішні президенти Боснії і Герцеговини, Хорватії й Сербії, за посередництвом Сполучених Штатів Америки і Європейського союзу.

Лідер боснійських сербів Мілорад Додик призначення нового представника міжнародного спідтовариства назвав «блефом».