У Росії засудженому у справі про «опудало Путіна» змінили реальний термін на умовний

У Росії Пермський крайовий суд виніс рішення у справі про так зване «опудало Путіна». Засудженому раніше у цій справі Олександру Шабарчіну реальний термін замінили умовним.

У листопаді 2018 року невідомі прикріпили манекен в арештантській робі з фотографією Путіна до ліхтарного стовпа. На лобі манекена було написано «Брехун», на тілі – «Військовий злочинець Пиня В. В.». Пізніше на YouTube-каналі «Гроза Пермі» з’явився відеоролик «Спецназ затримав Путіна», де люди в камуфляжній формі і масках ведуть людину з маскою Путіна центром Пермі, а потім прив’язують опудало до стовпа біля ЦУМу.

18 серпня Ленінський районний суд Пермі виніс вирок. Олександра Шабарчіна і Данила Васильєва визнали винними за частиною другою статті 213 КК РФ (хуліганство за попередньою змовою). Третього обвинуваченого – Олександра Еткіна виправдали у зв’язку з відсутністю складу злочину. Шабарчін отримав два роки колонії, Васильєв – рік умовно.

Після вироку прокуратура вимагала переглянути вирок, як занадто м’який. Адвокати засуджених Шабарчіна і Васильєва теж подали апеляцію – вони наполягали, що у справі немає складу злочину і просили повністю виправдати підзахисних.

На суді прокурор Марія Бикова сказала, що виправдання Олександра Еткіна і м’яке покарання Олександра Шабарчіна і Данила Васільева – «судова помилка, що спотворює саму суть правосуддя». Вона попросила скасувати вирок, а справу передати до Ленінського районного суду на новий розгляд. На думку прокуратури, вина Олександра Еткіна повністю доведена в суді, а дії всіх учасників, спираючись на експертизу Пермського державного національного дослідницького університету (ПГНІУ), були узгоджені і заздалегідь сплановані.

Пермський крайовий суд виніс рішення про заміну реального терміну Олександру Шабарчіну на два роки умовного. Його звільнили з-під варти.