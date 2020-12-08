Помер перший пілот, який подолав швидкість звуку

У США у віці 97 років помер Чак Єгер – пілот-випробувач, який першим подолав швидкість звуку понад 70 років тому.

Про смерть Єгера повідомила його дружина Вікторія у твітері.

«З жалем змушена повідомити вам, що мій коханий генерал Чак Єгер помер сьогодні о 21 годині. Він прожив надзвичайне життя, він — найвеличніший пілот, і його спадщину сили, пригод та патріотизму пам’ятатимуть завжди», – мовиться у повідомленні.

Єгер приєднався до Повітряних сил армії США у 1941. Він мав лише працювати з двигунами літаків, а не літати на них, повідомляє агентство Reuters. Зазначається, що після першого польоту Єгера знудило.

Єгер не зміг потрапити до космічної програми США, оскільки у нього не було вищої освіти, та не надто засмутився, зазначивши, що астронавти – «пасажири, які тиснуть на правильні важелі за вказівками з Землі», зазначає агентство.

Під час Другої світової війни Єгер літав на P-51 Mustang, йому приписують 12 збитих німецьких літаків, зокрема п’ять з них він збив в одиночних боях.

Після війни Єгер став пілотом-випробувачем у секретному проєкті XS-1, метою якого було подолати бар’єр швидкості звуку.

14 жовтня 1947 року 24-річному капітану Єгеру вдалося це зробити на літаку Bell X-1.

У НАСА назвали смерть Чака Єгера «колосальною втратою для країни», зазначивши, що його дух першопрохідця та новатора «вдосконалив можливості Америки у небі» та дав поштовх мрії американців злетіти до ери реактивних та космічних польотів.