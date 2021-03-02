Акторка Анджеліна Джолі продала пейзаж Черчилля за 11,5 млн доларів

Американська акторка Анджеліна Джолі продала картину колишнього прем’єр-міністра Великої Британії Вінстона Черчилля «Мінарет мечеті Аль-Кутубія» за рекордні для його робіт 11,5 мільйонів доларів.

Як повідомили в аукціонному домі Christie's, спочатку картину оцінили у суму до 3 мільйонів. Ім’я покупця не називають.

Продане полотно – єдина з понад 500 картин Черчилля, написана під час Другої світової війни. Це сталося після зустрічі з союзниками по антигітлерівській коаліції у січні 1943 року в Касабланці, Марокко. Тоді Черчилль переконав президента США Франкліна Рузвельта поїхати з ним в сусідній Марракеш, щоб помилуватися заходом сонця, який він потім зобразив на картині.

Пейзаж Черчилль подарував Рузвельту.

У 60-х роках син Рузвельта продав картину, а потім вона більше п’яти десятиліть зберігалася в шафі в Новому Орлеані, поки хтось із співвласників не вийшов на галерею Білла Рау.

У 2011 році картину у Рау викупив актор Бред Пітт і подарував Анджеліні Джолі.

Джолі не пояснила причину продажу картини.