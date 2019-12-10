На шляху до Антарктиди тривають пошуки зниклого літака з Чилі

Літак Військово-повітряних сил Чилі, який зник із екранів радарів на шляху до Антарктиди, зазнав аварії, йдеться в повідомленні чилійських ВПС у твітері.

Чилійські військові ведуть пошуки літака та людей, які могли вижити.

На борту перебували 17 членів екіпажу і 21 пасажир. Літак летів з міста Пунта-Аренас на півдні Чилі на антарктичну базу імені президента Едуардо Фрея Монтлави. Екіпаж перестав виходити на зв'язок через годину після початку польоту.

Персонал, який летів до Антарктиди, мав оглянути трубопровід, який постачає паливо на базу. На станції ведуться метеорологічні дослідження і дослідження іоносфери. Її персонал складається з представників Військово-морських сил Чилі.