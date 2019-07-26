У Запоріжжі чиновник дав поради жінкам щодо одягу й поведінки, йому відповіли флешмобом

Жительки Запоріжжя запустили флешмоб #забулазапитатьумарченка у відповідь на висловлювання заступника голови, уповноваженого із питань забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству Запорізької облради Владислава Марченка щодо того, як має вдягатися й поводитися жінка. На знак протесту проти сексистських висловлювань чиновника учасниці акції публікують власні фото у бікіні, відкритому вбранні, мініспідницях чи шортах із відповідним тегом.

«Як у 21-му столітті взагалі таке може бути у когось на думках? Хто дав йому право диктувати, як має одягатися жінка? Це ж просто абсурд. З якої печери він виліз?... Але головний абсурд у всій цій ситуації, що цей сексист і гомофоб відповідає за гендерну рівність у області», – заявила Радіо Свобода учасниця флешмобу Катерина Маркова.

Більшість учасниць флешмобу наголошують, що допис, зроблений Марченком, є неприпустимим для посадовця, який відповідає за питання гендерної політики в регіоні. Так, учасниця флешмобу Вікторія Петрова зазначає, що вона бере участь в акції, адже виступає, в першу чергу, проти будь-яких ярликів і стереотипів.

«Такі висловлювання для мене набагато більше ніж критика конкретного зовнішнього вигляду. Вони живлять у суспільстві думку про те, що жінка має відповідати чиїмось очікуванням, що для жінки не має ніяких інших дефініцій: або ти шльондра, або королева. Саме це породжує згодом віктімблеймінг, коли жертву насильства звинувачують у тому, що з нею відбулось. Саме це породжує думку, ніби ніякої іншої цінності, окрім як сподобатись чоловіку, в жінок немає… Жодним чином не має права такі речі публічно озвучувати чиновник, депутат, який відповідає за гендерну політику в області», – пояснила своє обурення дописом посадовця інша учасниця флешмобу Вікторія Петрова.

Зранку 26 липня заступник голови Запорізької облради Владислав Марченко оприлюднив на свій сторінці у фейсбуці допис, де написав: «Багато в інтернеті, навіть серед моїх знайомих, жінок, що публікують власні фото у купальниках, мінісукнях і спідній білизні. Найцікавіше, що при цьому кожна продовжує думати, що має високу вартість, і до неї мають ставитися як до Королеви. Але як виглядає справжня Королева? Королева завжди закрита одягом від сторонніх очей».

Зараз допис чиновника закритий.

Владислав Марченко є заступником голови Запорізької облради з грудня 2015 року, а з липня 2018 року також є уповноваженим із питань забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству Запорізької облради. Посадовець є головним фігурантом кримінальної справи щодо організації фіктивних тендерів, яка наразі слухається у суді.