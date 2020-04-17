Ціни на харчові продукти знизилися через спад ажіотажу – Нацбанк

Ціни на харчові продукти знизилися через спад ажіотажу, адаптацію до нових умов та зміцнення гривні, повідомив Національний банк в економічному огляді тижня.

Регулятор вказує, що за тиждень трохи подешевшали гречка, рис та борошно, на 9,3% знизилися ціни на лимони. При цьому загалом фрукти подрожчали в середньому на 0,2%.

Другий тиждень поспіль регулятор фіксує зниження цін на практично всі овочі борщового набору (1,7%). Подорожчала лише картопля (на 1,4%).

Ціни на ліки впродовж останніх двох тижнів поступово знижуються. Так само до 25 гривень 68 копійок впали ціни на пальне.