CNN: кількість загиблих унаслідок повені в Техасі перевищила 50

Число загиблих унаслідок повені в Техасі зросло до 51, серед них 15 дітей, повідомляє телеканал CNN. Ще десятки людей вважаються зниклими безвісти, точну цифру влада поки не повідомила.

Найсильніші зливи викликали раптову повінь на річці Гуадалупа в Техасі в ніч проти 4 липня. Повідомлялося, що рівень води піднявся на 8 метрів лише за 45 хвилин. Серед зниклих безвісти – 27 дітей із християнського літнього табору для дівчаток Camp Mystic, що розташовувався на березі річки.

За даними місцевої влади, під час пошуково-рятувальної операції було врятовано та доставлено в безпечне місце 850 людей.

Президент США Дональд Трамп пообіцяв надати федеральну допомогу постраждалим. Губернатор Техасу Грег Ебботт підписав декларацію про запровадження режиму надзвичайної ситуації і заявив, що ресурси штату для рятувальних операцій будуть «необмеженими».



