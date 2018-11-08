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08 Листопад 2018, Київ 23:10
Новини | Події

Російські канали показують «злий Захід» у 4 рази частіше, ніж рекламують Coca-Cola – дослідники

Керівник аналітичної групи з питань гібридної війни Українського кризового медіацентру Любов Цибульська

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Аналітична групи з питань гібридної війни Українського кризового медіацентру проаналізувала всі новини, а також політичні ток-шоу на трьох основних телеканалах Росії за останні три з половиною роки і зробила висновок, що кремлівські медіа намагаються показати, що попри кращу економічну ситуацію і краще життя в країнах Заходу, він залишається «злом».

«У середньому в негативному світлі Захід згадується на цих каналах 25 разів на день. Для порівняння Coca-Cola, бренд Coca-Cola, має лише шість випусків своєї реклами на день на цих каналах», – розповіла про дослідження керівник аналітичної групи Любов Цибульська під час конференції «Уроки гібридного десятиліття: що потрібно знати для успішного руху вперед».

За словами Цибульської, усі три канали належать Кремлю або на пряму, або через підконтрольні йому організації. Дослідники, каже Цибульська, і без цього розуміли, що російське телебачення демонізує захід, однак хотіли продемонструвати це кількісно.

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