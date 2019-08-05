Українські студенти перемогли на спортивних змаганнях Combat Games у Хорватії

Українські студенти перемогли на міжнародних спортивних змаганнях First European Universities Combat Games у Хорватії, повідомило Міністерство освіти і науки України.

Українці здобули 16 золотих медалей, 8 срібних та 18 бронзових. Це найкращий результат у загальнокомандному заліку, де змагалися 1 300 учасників з більш як 400 університетів 36 європейських країн.

До програми змагань увійшли чотири види спорту – дзюдо, карате, кікбоксинг та тхеквондо. Україна була представлена у кожній секції.