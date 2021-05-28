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28 травня 2021, Київ 17:12
Новини | Міжнародні

Міноборони: українські миротворці евакуюють мешканців Гоми в ДР Конго через вулкан

Виверження вулкану Ньїрагонго в Демократичній Республіці Конго сталося 22 травня

Українські миротворці евакуюють мешканців Гоми в Демократичній Республіці Конго через виверження вулкану, повідомило Міністерство оборони України.

«У зв’язку з надзвичайною ситуацією через виверження вулкану в місті Гома, сейсмічної активності та наявності вулканічного пилу, екіпажі вертольотів 18 окремого вертолітного загону залучені до щоденної евакуації місцевого населення та персоналу місії ООН», – розповіли в Міноборони.

Інженерно-технічний склад в екстремальних умовах здійснює підготовку авіаційної техніки до повторних вильотів. Лише за 27 травня в безпечні райони перевезли близько 200 людей. Решта особового складу загону залучена до охорони базового табору та перебуває в постійній готовності до перебазування у безпечні райони.

Український вертолітний загін залишається єдиним, хто виконує польотні завдання в умовах надзвичайних ситуацій.

Вивершення вулкану Ньїрагонго в Демократичній Республіці Конго сталося 22 травня. Лава знищила сотні будинків. Кілька десятків людей загинули.

Місцева влада повідомила, що близько 400 тисяч людей вимушені були залишити свої домівки.

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