Прем’єр-міністр Італії заявив, що працює над скасуванням санкцій проти Росії

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив в п’ятницю, що працює над спробою покласти край міжнародним санкціям проти Росії, які, на думку Риму, неефективні і завдають шкоди італійській економіці. Про це повідомляє агентство Reuters.

Виступаючи на зовнішньополітичній конференції в Генуї, Конте сказав, що санкції, введені після анексії Криму Росією у 2014 році, ніколи не повинні ставати самоціллю. Коли його запитали, чи хоче Італія їх скасувати, він відповів: «Ми працюємо над цим».

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Минулого року Конте заявляв, що виступає за перегляд санкцій, введених проти Росії за агресію в Україні, однак стверджував, що санкції зберігаються.

Міжнародне співтовариство визнало окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели економічні санкції. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».

Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.