У голови парламенту Ірану виявили COVID-19

Голова парламенту Ірану Могаммад Багер Галібаф здав позитивний тест на коронавірусну хворобу COVID-19.

28 жовтня він повідомив у твітері, що продовжить працювати дистанційно.

В Ірані спостерігається найгірша ситуація з COVID-19 на Близькому Сході. За офіційними даними там виявили 580 тисяч випадків хвороби, померли 33 тисячі людей. 28 жовтня в Ірані зафіксували найбільшу кількість смертей за один день – 415.

Останнім часом країна запроваджувала нові локдауни в кількох містах після спалахів захворюваності. У Тегерані близько половини державних службовців отримали наказ працювати з дому.