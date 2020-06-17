У Києві ще 41 хворий на COVID-19, Кличко заявив про посилення контролю за дотриманням карантину

Влада Києва посилює контроль за дотриманням карантинних вимог і правил безпеки, повідомив мер Києва Віталій Кличко. За його словами, за минулу добу в 41 жителя Києва лабораторно підтвердили COVID-19, двоє хворих померли.

«Хочу звернути увагу на те, що місто посилює контроль за дотриманням карантинних вимог і правил безпеки. В усіх районах столиці вже працюють мобільні групи контролю за дотриманням карантинних вимог. Ці групи складаються з представників районних держадміністрацій, Держпродспоживслужби, Департаменту благоустрою, Національної поліції та муніципальної охорони», – повідомив Кличко.

За його словами, мобільні групи перевіряють дотримання протиепідемічних вимог у діяльності закладів торгівлі, громадського харчування, побутових послуг та інших. І, в разі недотримання працівниками чи відвідувачами встановлених правил, складають протокол про адміністративне порушення.

«Нагадаю, штрафи за такі порушення для громадян складають від 17 до 51 тисячі гривень. А на заклад чекає штраф від 34 до 340 тисяч. А в разі виявлення значних порушень, заклад можуть закрити – до їх усунення. За місяць роботи групи перевірили понад 2 тисячі об’єктів. Було складено 325 протоколів про порушення», – повідомив Кличко.

Він додав, що порушення зафіксували в роботі ресторанів та нічних клубів, які не мали права працювати. Також щодо недотримання маскового режиму та соціальної дистанції громадянами.

На сьогодні у Києві 4026 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, подолали хворобу 1230 жителів столиці, 94 людини померли.