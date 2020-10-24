У Росії зареєстрували 16,5 тисяч нових хворих на COVID-19

У Росії офіційно зареєстрували 16 521 новий випадок зараження коронавірусною інфекцією, повідомляється в оперативному штабі. За офіційними даними, за минулу добу померли 296 людей, вилікувалися 11 567 пацієнтів, повідомляє телеканал «Настоящее время», (створений Радіо Свобода за участю «Голосу Америки»).

Найбільше нових випадків інфікування за минулу добу виявили в Москві (4 453), Санкт-Петербурзі (713), в Московській області (480), в Нижньогородській області (384), в Ростовській області (301) і в Свердловській області (273).

Всього офіційно в Росії від початку епідемії зафіксували 1 497 167 випадків COVID-19, 25 821 людина померла.

«Настоящее время» пише про дефіцит ліків, що призначаються під час коронавірусу, грипові та ГРВІ, в аптеках на території всієї Росії. Продавці ліків говорять, що проблема полягає в новій системі маркування. Люди не можуть купити звичайні дешеві антибіотики та противірусні препарати.

Дев’ять об’єднань фармкомпаній, аптек і дистриб’юторів ліків звернулися до прем'єр-міністра Росії Михайла Мішустіна з проханням в разі збоїв в системі маркування дозволити безперешкодний рух ліків. Лист був опублікований напередодні на сайті Асоціації міжнародних фармацевтичних виробників. У ньому йдеться про те, що в системі зустрічаються помилки, які «не дозволяють продукції продовжити рух».