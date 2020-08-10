Число хворих на COVID-19 у США перевищило 5 мільйонів, у Бразилії – 3 мільйони

Число інфікованих коронавірусом з початку епідемії у Сполучених Штатах перевищило 5 мільйонів людей, свідчать дані університету Джонса Гопкінса. За цими ж даними, в Бразилії це число перевищило 3 мільйони, в Індії – 2,1 мільйона.

Кількість хворих на COVID-19 у світі наближається до 20 мільйонів, із них понад 730 тисяч померли.

Станом на 9 серпня в Україні захворіли на COVID-19 80 тисяч 949 людей , із них 43 тисячі 972 одужали, летальних випадків зафіксовано 1 897. Актуальні дані станом на 10 серпня будуть оприлюднені близько 9:00.