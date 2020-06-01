Щомісяця необхідно 2,4 млрд грн, щоб забезпечити всіх медиків засобами захисту – StateWatch

Щомісяця необхідно 2,4 мільярда гривень, щоб забезпечити всіх медиків засобами індивідуального захисту, повідомила організація StateWatch з посиланням на розрахунку, які Міністерство охорони здоров’я передало до Кабміну.

Кількість медиків, які можуть бути залучені до боротьби з COVID-19, сягає 49 755. Наразі це число становить 6 744.

Найбільше грошей необхідно на 4,6 мільйона одиниць захисного одягу вартістю 2,2 мільярда гривень.

Щомісячна потреба в захисних рукавичках становить 5,2 мільйона (орієнтовна їхня вартість становить 13,5 мільйона гривень). Також потрібно 7,3 мільйона медичних масок на 73,1 мільйона гривень, 1,3 мільйона респіраторів на 135,5 мільйонів.

Станом на ранок 1 червня в Україні виявили 24 012 випадків інфікування коронавірусом. Померли 718 людей, одужали 9 690.