У Сполучених Штатах зафіксували рекордну кількість нових випадків COVID-19

У Сполучених Штатах Америки впродовж 16 липня виявили рекордну кількість нових випадків COVID-19 – 77 тисяч. Близько 1 000 людей померли.

У Флориді, Південній Кароліні й Техасі зафіксували найбільшу кількість випадків упродовж одного дня.

Загалом у США виявили близько 3,6 мільйона випадків COVID-19. 138 тисяч людей померли.

Американські посадовці зі сфери охорони здоров’я остерігаються, що кількість нових випадків щодня незабаром може сягнути 100 тисяч. Водночас носіння маски є обов’язковим у половині штатів.

За даними Центру системних досліджень при Університеті Джонса Гопкінса, у світі виявили понад 13,8 мільйона випадків COVID-19. Спричинені хворобою ускладнення забрали життя 589 911 людей. Одужали – понад 7,7 мільйона.