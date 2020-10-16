Через COVID Мінкультури відклало обрання директора Національного музею імені Андрея Шептицького у Львові

Міністерство культури та інформаційної політики призупинило проведенням конкурсу на посаду генерального директора Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького. Про це міністерство повідомило у відповідь на запит Радіо Свобода.

«Міністерство культури та інформаційної політики України призупинило на період встановлення карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), проведення конкурсних доборів на посади керівників закладів культури та закладів освіти у сфері культури, оголошених з 31 січня 2020 року відповідно до законів України «Про культуру» та «Про загальну середню освіту». Оскільки на сьогоднішній день по всій території України діють карантині обмеження, проведення конкурсного добору на посаду генерального директора Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького, із дотриманням вимог чинного законодавства, є неможливим», – мовиться у повідомленні міністерства.

11 березня 2020 року відбулося перше засідання конкурсної комісії з конкурсного добору на посаду генерального директора Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького. До конкурсу допущені два претенденти – нинішній керівник установи Ігор Кожан і митець Остан Лозинський. А друге засідання конкурсу не відбулось, як пояснило міністерство, через карантин.

Однак, попри карантинні обмеження, 21 липня 2020 року у Міністерстві культури та інформаційної політики України відбулося друге засідання конкурсної комісії щодо обрання генерального директора Національного науково-дослідного реставраційного центру України. І визначено переможця на цю посаду.

Коли саме відбудеться засідання конкурсної комісії щодо обрання керівника львівського музею міністерство обіцяє повідомити.

До конкурсної комісії увійшли Ірина Ключковська, директорка Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою Національного університету «Львівська політехніка», Степан Давимука, науковий співробітник Національної академії наук України, Андрій Чебикін, ректор Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури, громадські діячі – Наталія Дзюбенко, Соломія Чубай, Ігор Савчак, генеральний директорка Національного художнього музею Юлія Литвинець, директорка «Мистецького арсеналу» Олеся Островська-Люта, ректор Львівської національної академії мистецтв Володимир Одрехівський.

Вперше в історії музею директора обиратимуть на конкурсній основі.

Національний музей у Львові до Другої світової війни був українським осідком. У палаці на вулиці Драгомована, який для українців придбав митрополит УГКУ

Андрей Шептицький збирались українські митці і діячі – Іван Франко, Михайло Грушевський, Іван Огієнко. Митрополит Андрей Шептицький у 1905 році спершу започаткував музей, як приватну фундацію, а у 1913 році актом передав його українському народові.