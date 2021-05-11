МОЗ: в Україні виявили 2 208 нових випадків COVID-19

Станом на 11 травня в Україні виявили 2 208 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 89 дітей і 34 медпрацівники, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За його словами, протягом минулої доби шпиталізували 1 084 людини, одужали 8 617 пацієнтів, 119 людей померли.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Донецькій (325), Харківській (213), Дніпропетровській (191), Запорізькій (169) та Миколаївській (132) областях.

За добу провели 21 974 тестування, зокрема методом ПЛР – 13 349.

За весь час пандемії в Україні, за даними МОЗ, захворіли 2 124 535 людей, 46 631 – померли.