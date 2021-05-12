МОЗ: в Україні виявили 4538 нових випадків COVID-19

Станом на 11 травня в Україні виявили 4538 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 180 дітей і 142 медпрацівники, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За його словами, протягом минулої доби шпиталізували 1 349 людей, одужали 19 766 пацієнтів, 356 людей померли.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (627), Рівненській (471), Полтавській (380), Донецькій (356) та Харківській (345) областях.

За добу провели 71 383 тестування, зокрема методом ПЛР – 38 959.

За весь час пандемії в Україні, за даними МОЗ, захворіли 2 129 073 людини, 46 987 – померли.