МОЗ: в Україні виявили 6796 нових випадків COVID-19

Станом на 15 травня в Україні виявили 6796 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 347 дітей і 223 медпрацівники, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За його словами, протягом минулої доби шпиталізували 2197 людей, одужали 17202 пацієнти, 322 людини померло.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (544), Харківській (630), Дніпропетровській (518), Донецькій (480) та Львівській (432) областях.

За добу провели 76496 тестувань, зокрема методом ПЛР – 34108.

За весь час пандемії в Україні, за даними МОЗ, захворіли 2 150 244 людини, 47942 – померли.